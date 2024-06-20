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Путина опять встретили по-королевски. В чём тут дело?

Путина опять встретили по-королевски. В чём тут дело?

Поистине королевский приём оказали Путину в Северной Корее. Конечно, туда редко прилетают такие высокопоставленные гости, но тем не менее.

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Комментарии
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Юрий Дмитриев
Хорошо бы всех средне азиатских гастарбайтеров заменить на рабочих товарища Кима, был бы он не против, порядка в России было бы больше
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4 час.
Алексей Васильев
Дык, вроде как, процесс пошел.
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4 час.
W
Walery
Рабочие товарища Кима все классные специалисты, образованные и обладающие высокой культурой поведения.  В отличии от толпы религиозных фанатиков из сегодняшних в РФ мигрантов.
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1 час.

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