Депутат Журова: ФРГ самостоятельно перекрыла «газовый кран» из России

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Светлана Журова в интервью «Ленте.ру» прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца, обвинившего президента России Владимира Путина в прекращении поставок газа.
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