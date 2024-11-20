Политика как он...
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Политика как она есть

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ОБКАКАМС

Вчера наблюдался слабенький набег ципсоты с привычными визгами «Умоемся красными линиями!» и «А, Роджерс боится написать про удары АТАКМС, ему нечего сказать!».

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