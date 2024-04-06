Стиральные машины нашего времени)

Jolie

Потому что это те варианты, которые меня устраивают) У меня была и Miele, JG, Bosch...+ я же пояснила- просмотрела тучу видосов и выбрала то,что мне понравилось. Почему эти??ну чтобы понять-надо просмотреть видосы об этих машинах....... просмотрела и выбрала эти бренды)