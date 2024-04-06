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Стиральные машины нашего времени)

Стиральные машины нашего времени)

эх.Целую неделю смотрела-читала-выбирала-выбирала и ничего не выбрала. Думала,что выбрала.ага)))  Может кто-то из вас покупал недавно и пользуется чем-то из списки ниже.

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Комментарии
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Jolie
ТАК  я же рассказала- всё посмотрела и в теме привела  варианты)
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2 час.
Игорь Михайлович
а почему именно эти 3?
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52 мин.
Jolie
Потому что это те варианты, которые меня устраивают)  У меня была  и Miele, JG, Bosch...+ я же пояснила- просмотрела тучу видосов и выбрала то,что мне понравилось. Почему эти??ну  чтобы понять-надо просмотреть видосы об этих машинах.......  просмотрела и выбрала эти бренды)
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40 мин.

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