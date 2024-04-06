эх.Целую неделю смотрела-читала-выбирала-выбирала и ничего не выбрала. Думала,что выбрала.ага))) Может кто-то из вас покупал недавно и пользуется чем-то из списки ниже.
Стиральные машины нашего времени)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Jolie
ТАК я же рассказала- всё посмотрела и в теме привела варианты)
Ответить
2 час.
Игорь Михайлович
а почему именно эти 3?
Ответить
52 мин.
Jolie
Потому что это те варианты, которые меня устраивают) У меня была и Miele, JG, Bosch...+ я же пояснила- просмотрела тучу видосов и выбрала то,что мне понравилось. Почему эти??ну чтобы понять-надо просмотреть видосы об этих машинах....... просмотрела и выбрала эти бренды)
Ответить
40 мин.
Свежие комментарии