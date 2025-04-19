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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Уважаемые жители г. Бобруйска и Бобруйского района

Уважаемые жители г. Бобруйска и Бобруйского района

УЗ ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´ информирует : с целью поддержания порядка на территории населенных пунктов, а также для улучшения условий жизни и охраны здоровья населения законодательством Республики Беларусь установлены правила содержания их территорий, в том числе территорий, прилегающим к частным домовладениям.

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