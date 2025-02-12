🎂Сегодня свой день рождения отмечает потомственный хоперский казак-песельник, ведущий свой род из хутора Бочаровского Новоаннинского района Юрий Щербаков.
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🎂Сегодня свой день рождения отмечает потомственный хоперский казак-песельник, ведущий свой род из хутора Бочаровского Новоаннинского района Юрий Щербаков.