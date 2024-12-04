Новые Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ от MSI обеспечивают производительность Intel Lunar Lake на портативных устройствах

Компания MSI только что представила новое поколение игровых портативных компьютеров Claw, оснащенных процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe Gen4 емкостью до 1 ТБ (который, как утверждает MSI, легко доступен для обновления).
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