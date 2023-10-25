Захарова заявила, что Западу мало тысяч убитых в Газе детей для резолюции СБ ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу мало тысяч убитых в Газе детей для резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня и умиротворении ситуации в регионе, сообщает радио "Sputnik".
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