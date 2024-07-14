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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси поблагодарил партнеров по сборной, тренеров, персонал и аргентинцев перед финалом Кубка Америки: «Крепко обнимаю всех. Вперед, Аргентина! »

Месси поблагодарил партнеров по сборной, тренеров, персонал и аргентинцев перед финалом Кубка Америки: «Крепко обнимаю всех. Вперед, Аргентина! »

«Последний день Кубка Америки. И снова мы дошли до конца. Это невероятное путешествие было бы невозможно без работы каждого, в том числе тех, кто наиболее заметен, и тех, кто всегда находится в тени.

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Комментарии
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Александр Корякин
Достойный мужик
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