Деньги с продажи квартиры Зеленской пойдут на русскую армию

Стоимость жилья первой леди Украины в Крыму превышает 40 миллионов рублей.Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что квартира Елены Зеленской на территории полуострова была национализирована и продана.
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