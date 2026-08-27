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Мировое обозрение

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Подводного робота научили расти как живой организм: как физика упругости позволила масштабировать роборыбу от полуметра до трех

Подводного робота научили расти как живой организм: как физика упругости позволила масштабировать роборыбу от полуметра до трех

Винтовые двигатели — это тупик для малой и средней подводной робототехники. Они шумят, режут рыбу, наматывают водоросли и бесполезны на малых скоростях.

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