Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Тупое» в лоб укрепление рубля до уровня 75-80 не имеет рациональной основы. Как поступить ЦБ в этих условиях?

«Тупое» в лоб укрепление рубля до уровня 75-80 не имеет рациональной основы. Как поступить ЦБ в этих условиях?

Акцентирование внимания на инфляционных и девальвационных ожиданиях вне контекста экономики может привести к среднесрочным макроэкономическим проблемам, так как Россия после начала СВО находится в условиях отсеченного внешнего рынка капитала.

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