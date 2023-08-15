«Тупое» в лоб укрепление рубля до уровня 75-80 не имеет рациональной основы. Как поступить ЦБ в этих условиях?

Акцентирование внимания на инфляционных и девальвационных ожиданиях вне контекста экономики может привести к среднесрочным макроэкономическим проблемам, так как Россия после начала СВО находится в условиях отсеченного внешнего рынка капитала.
Акцентирование внимания на инфляционных и девальвационных ожиданиях вне контекста экономики может привести к среднесрочным макроэкономическим проблемам, так как Россия после начала СВО находится в условиях отсеченного внешнего рынка капитала.
Свежие комментарии