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Российский военный раскрыл ошибку ВСУ в Угледаре

Российский военный раскрыл ошибку ВСУ в Угледаре

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершило ошибку, перебросив элитные подразделения из Угледара на курское направление, считает замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

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