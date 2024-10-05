Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершило ошибку, перебросив элитные подразделения из Угледара на курское направление, считает замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
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