Адвокат Краснов: попавшим в плен наемникам грозит пожизненное заключение

Попавшие в плен ВС РФ иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ, могут получить от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова.
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