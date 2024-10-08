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Адвокат Краснов: попавшим в плен наемникам грозит пожизненное заключение

Адвокат Краснов: попавшим в плен наемникам грозит пожизненное заключение

Попавшие в плен ВС РФ иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ, могут получить от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова.

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Vova Гарин
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