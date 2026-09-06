Путин поддержал новые льготы для многодетных

Это снижение ставки на ИЖС и послабления для автопарка. В ходе рабочей встречи Президент Владимир Путин одобрил инициативы уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, касающиеся улучшения жилищных условий и мобильности многодетных семей.