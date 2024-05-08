Замминистра обороны РФ Горемыкин вручил награды героям СВО в госпитале Мандрыка

Замминистра обороны России — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды раненым участникам специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка.
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