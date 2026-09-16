Россия сократила число абортов в четыре раза за 15 лет

За последние 15 лет число абортов в России уменьшилось с 1,01 млн до 235,7 тыс. По этому показателю Россия заняла 30-е место среди крупнейших экономик.
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