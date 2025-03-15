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Царьград

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Нового "налога на бани" не будет. Росреестр успокоил владельцев недвижимости

Нового "налога на бани" не будет. Росреестр успокоил владельцев недвижимости

Росреестр успокоил владельцев загородных домов, дач и другой недвижимости, опровергнув слухи о введении нового налога на хозяйственные постройки.

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Комментарии
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Maxim
Туалет нельзя двигать: там яма выгребная..
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