«РН» поздравляют с наступающим Новым годом!

Редакция «Рязанских новостей» сердечно поздравляет всех жителей Рязанской области с наступающим Новым годом!Редакция «Рязанских новостей» сердечно поздравляет всех жителей Рязанской области с наступающим Новым годом! В уходящем году мы достигли многого.
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