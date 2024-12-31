«РН» поздравляют с наступающим Новым годом!

Редакция «Рязанских новостей» сердечно поздравляет всех жителей Рязанской области с наступающим Новым годом!Редакция «Рязанских новостей» сердечно поздравляет всех жителей Рязанской области с наступающим Новым годом! В уходящем году мы достигли многого.