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Доходы регионального бюджета Подмосковья составили 787 млрд рублей с января

Доходы регионального бюджета Подмосковья составили 787 млрд рублей с января

Доходы консолидированного бюджета Московской области за январь–август 2026 года составили 1,022 триллиона рублей, расходы — более 1,003 триллиона рублей.

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