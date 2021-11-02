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Это бомба. Итальянский профессор обвинил Запад в создании проблемы беженцев

Это бомба. Итальянский профессор обвинил Запад в создании проблемы беженцев

Запад должен перестать вмешиваться в дела своих бывших колоний и тогда проблема мигрантов исчезнет, заявил президент ассоциации «Познаем Евразию», председатель совета директоров АО «Банк Интеза» профессор Антонио Фаллико 1 ноября в интервью БелТА.

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