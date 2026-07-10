Новая модель потребления

Почему россияне стали реже совершать спонтанные покупки, как VPN влияет на поведение покупателей, что происходит с продуктовым ретейлом и почему средний ценовой сегмент испытывает все большее давление? Эти изменения отражают не только текущую экономическую ситуацию, но и долгосрочную трансформацию потребительских привычек.