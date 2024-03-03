Время для передышки: как провести незабываемый отпуск с пользой для души и тела

Отпуск чаще всего является для человека самым долгожданным событием, которого он ждет целый год. Кто-то планирует свой отдых заранее, а для кого-то заслуженные каникулы становятся лишь временем, когда возможно выполнить все дела и задачи.
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