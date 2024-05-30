Инновационные решения в авиации

<p>Перелеты на большие расстояния всегда были вызовом для авиации. Они требуют не только продолжительных временных промежутков, но и создания условий, обеспечивающих комфорт и удобство для пассажиров на протяжении длительных перелетов.
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