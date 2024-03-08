Bloomberg: США готовят резолюцию СБ ООН против ядерного оружия в космосе

США на фоне участившихся в американской прессе сообщений о том, что Россия якобы занимается созданием противоспутникового оружия, разрабатывают резолюцию Совета Безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, пишет Bloomberg, ссылаясь на свой источник.
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