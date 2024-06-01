Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 1 июня 2024, полная версия

В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса.
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