Региональная Юр...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Региональная Юридическая Служба

5 подписчиков

Свежие комментарии

«Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону»:Патриарх Кирилл рассказал о допустимости высшей меры наказания, и что «Иисус Христос смертную казнь не осуждал»

«Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону»:Патриарх Кирилл рассказал о допустимости высшей меры наказания, и что «Иисус Христос смертную казнь не осуждал»

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю  сообщают о том, что в ходе встречи с ветеранами в рамках проекта «Время героев», Патриарх Кирилл высказал свою позицию относительно смертной казни в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх