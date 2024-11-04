«Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону»:Патриарх Кирилл рассказал о допустимости высшей меры наказания, и что «Иисус Христос смертную казнь не осуждал»

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю сообщают о том, что в ходе встречи с ветеранами в рамках проекта «Время героев», Патриарх Кирилл высказал свою позицию относительно смертной казни в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии