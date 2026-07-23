Эфиопия: по меньшей мере восемь человек были убиты и еще 10 получили ранения в результате предполагаемого удара беспилотника Сил национальной обороны Эфиопии (ENDF) 22 июля по монастырю единства Аббай Гиоргис Св.
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