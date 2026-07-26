Чем ответим ВСУ на открытие «сезона воздухоплавания» в Крыму? На днях пресс-служба ВСУ опубликовала видеоролик, на котором показан запуск дронов с аэростатов.
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Чем ответим ВСУ на открытие «сезона воздухоплавания» в Крыму? На днях пресс-служба ВСУ опубликовала видеоролик, на котором показан запуск дронов с аэростатов.
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