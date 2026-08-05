БПЛА «Лютый» получил крылатые ракеты

БПЛА Ан-196 на выставке в Фарнборо. Фото Armyrecognition.com С 2023 года Украина бьёт по объектам на территории России беспилотниками-камикадзе типа Ан-196 «Лютый».
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