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Нижегородская правда

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Более 240 граммов наркотика нашли в квартире у жителя Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде при силовой поддержке спецназа задержали 22-летнего парня. В его квартире в Нижегородском районе полицейские обнаружили банку с неизвестным веществом, пакетики, электронные весы, ложку, изоленту и другие предметы из арсенала наркосбытчика.

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