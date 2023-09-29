Более 240 граммов наркотика нашли в квартире у жителя Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде при силовой поддержке спецназа задержали 22-летнего парня. В его квартире в Нижегородском районе полицейские обнаружили банку с неизвестным веществом, пакетики, электронные весы, ложку, изоленту и другие предметы из арсенала наркосбытчика.