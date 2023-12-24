Ивлеева извинилась за свою вечеринку и пообещала отправить деньги на благотворительность

Она подчеркнула, что снимать видео и тиражировать его по всему интернету было неуместно. Российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер Анастасия Ивлеева принесла извинения за свою «голую вечеринку» в Москве и пообещала отправить вырученные с неё деньги на благотворительность.
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