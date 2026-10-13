Индия начала расследование против поставок капролактама из России

Индия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта капролактама из России, Китая, Таиланда и США по заявлению Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited, которая считает, что зарубежные поставщики продают сырьё ниже нормативной стоимости.
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