Власти разработали концепцию развития автотуризма в России до 2035 года

Минэкономики направило в правительство документ, который предусматривает синхронизацию развития туристических маршрутов с планами дорожников, а также льготы для бизнеса на создание инфраструктуры для автомобильных туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии