Иван Некрасов и Елена Миронченко из Краснодарского края вошли в состав сборной России на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в дисциплине марафон, который с 22 по 25 октября примет аргентинский Гуалегуайчу.
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