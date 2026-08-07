Наследники Энн Оукли «Мистер Револьвер» - Джерри Микулек…Отец его Тирянин был медник; он владел способностью, искусством и уменьем выделывать вся.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Наследники Энн Оукли «Мистер Револьвер» - Джерри Микулек…Отец его Тирянин был медник; он владел способностью, искусством и уменьем выделывать вся.
Свежие комментарии