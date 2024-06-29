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У Зеленского семь пятниц на неделе: как "просроченный" президент Украины маскирует свои истинные планы словами о "мире"

У Зеленского семь пятниц на неделе: как "просроченный" президент Украины маскирует свои истинные планы словами о "мире"

Bторой так называемый "саммит" Зеленский намерен провести до выборов президента США REUTERS Необычайно популярно стало на Украине пановать со своими словами.

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