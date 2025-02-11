В Ираке заявили, что соберутся совместные кувейтско-иракские комитеты

Заседания совместных технических комитетов Кувейта и Ирака начнутся в ближайшее время, и в предстоящий период ожидаются дальнейшие обсуждения, заявил посол Кувейта в Ираке Хассан Заман, 11 февраля сообщает Shafaq News.
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