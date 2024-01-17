Ученые обнаружили связь между ночным светом и потерей зрения

Ученые из медицинского колледжа Национального университета Чеджу, Южная Корея, смогли найти связь между высоким уровнем ночного света и макулярной дегенерацией, что является главной причиной потери зрения у пожилых людей.
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