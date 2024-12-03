Главе СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью жителя Московской области

В эфире программы на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором сообщалось, что в городском округе Солнечногорск неизвестный начал растягивать веревки между деревьями, по предварительным данным, из-за шума байков.
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