Сегодня очень важный праздник - День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Мы от всей души поздравляем жителей мужественного региона, которые с 2014 года отстаивали своё право на самоопределение.
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Сегодня очень важный праздник - День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Мы от всей души поздравляем жителей мужественного региона, которые с 2014 года отстаивали своё право на самоопределение.