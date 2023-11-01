Nature Communications: 18 лет — порог когнитивной зрелости

Авторы нового исследования проливают свет на то, когда подростки начинают думать как взрослые. Ученые обнаружили, что исполнительные функции, имеющие решающее значение для переключения задач и концентрации внимания, обычно созревают примерно в 18 лет.
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