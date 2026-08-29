Александр Бубнов заявил о кризисе в «Зените» в начале сезона

Александр Бубнов заявил о кризисе в футбольном клубе «Зенит» после первых пяти туров сезона. Команда из Санкт-Петербурга потерпела два поражения, включая выездное поражение от «Спартака» со счётом 0:2, заняв четвёртое место в чемпионате России.