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Царьград

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Александр Бубнов заявил о кризисе в «Зените» в начале сезона

Александр Бубнов заявил о кризисе в «Зените» в начале сезона

Александр Бубнов заявил о кризисе в футбольном клубе «Зенит» после первых пяти туров сезона. Команда из Санкт-Петербурга потерпела два поражения, включая выездное поражение от «Спартака» со счётом 0:2, заняв четвёртое место в чемпионате России.

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