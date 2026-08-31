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Царьград

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Экипаж Abraham Lincoln нуждается в снабжении: проблемы на борту

Экипаж Abraham Lincoln нуждается в снабжении: проблемы на борту

Бывший командующий Тихоокеанским флотом Константин Сиденко заявил о проблемах с обеспечением авианосца Abraham Lincoln, чья миссия на Ближнем Востоке была продлена.

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