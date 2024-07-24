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Царьград

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Бойцов на СВО смогут отправлять на гауптвахту: Военблогеры выступили против. Особый пункт в новом законе, который не заметили

Бойцов на СВО смогут отправлять на гауптвахту: Военблогеры выступили против. Особый пункт в новом законе, который не заметили

Комитет Госдумы рассмотрел важные поправки к одному из ключевых законопроектов, касающихся СВО. Согласно нововведениям, бойцов теперь смогут отправлять на гауптвахту по решения командира.

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