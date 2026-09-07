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Тайная династия Владислава Стржельчика: как сложились судьбы непризнанных сыновей народного артиста

Тайная династия Владислава Стржельчика: как сложились судьбы непризнанных сыновей народного артиста

Владислава Стржельчика называли главным аристократом советского театра и кино. На спектакли Большого драматического театра в Ленинграде с его участием собирались полные залы, а в фильмографии насчитывалось около 130 ролей — от царских генералов до императоров.

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