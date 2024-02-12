Байден раскритиковал «ужасающие и опасные» комментарии Трампа по НАТО

Президент США Джо Байден назвал «ужасными и опасными» комментарии Дональда Трампа, преуменьшающего его приверженность НАТО, предупредив, что бывший президент намерен дать российскому лидеру Владимиру Путину «зеленый свет».
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