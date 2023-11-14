Инфляция в Аргентине превысила 140%

Аргентинцы, испытывающие финансовые трудности, все чаще посещают рынки с подержанными вещами, чтобы сэкономить средства и получить дополнительные деньги от продажи старой одежды, поскольку инфляция в стране превысила 140%, пишет Reuters.
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