Медведев сравнил западных политиков с Геростратом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям» жёстко прошёлся по западным оппонентам, обвинив их в непонимании последствий собственных действий и антироссийской риторики.
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