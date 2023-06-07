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Путин назвал приоритетами для РФ стимулирование рынка труда и технологический суверенитет

Путин назвал приоритетами для РФ стимулирование рынка труда и технологический суверенитет

Стимулирование рынка труда является одним из приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин; при этом важно задействовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, подчеркнул он.

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