Путин назвал приоритетами для РФ стимулирование рынка труда и технологический суверенитет

Стимулирование рынка труда является одним из приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин; при этом важно задействовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, подчеркнул он.
Стимулирование рынка труда является одним из приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин; при этом важно задействовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, подчеркнул он.
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